SANTA CATARINA

Idoso de 66 anos morre durante surfe em piscina de ondas artificiais

Vítima foi resgatada ainda com sinais vitais; causa da morte é investigada

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 06:54

Homem morreu em parque aquático Crédito: Divulgação

Um idoso de 66 anos morreu enquanto surfava em uma piscina com ondas artificiais na manhã de quarta-feira (4). A ocorrência aconteceu no Surfland, em Santa Catarina. As informações são do g1 SC.

Segundo o resort, um laudo para apurar a causa do acidente é elaborado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO, responsável pela apuração de mortes naturais. A empresa informou que o homem foi visto desacordado após se afastar da prancha. Ele foi resgatado pela equipe de segurança aquática do local ainda com sinais vitais.

A vítima foi identificada como Daniel Loriggio. Ele era morador de Florianópolis, capital catarinense, e dono de um dos imóveis disponíveis no parque.