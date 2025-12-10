DINHEIRO EXTRA

iFood vai distribuir bônus de até R$ 3 mil reais em dezembro; veja quem ganha

Ação é batizada de Prêmio de Final de Ano

Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:39

Ifood vai distribuir bônus de até $ 3 mil Crédito: Divulgação

O iFood anunciou o pagamento de um bônus que pode chegar a R$ 3 mil a partir do dia 8 de dezembro. A ação vai contemplar cerca de 10 mi entregadores com o Prêmio de Final de Ano.

O valor adicional será pago aos entregadores que participaram da primeira edição do programa Super. O bônus mínimo é de R$900 e pode chegar a R$3 mil, que serão pagos diretamente no repasse.

Ifood 1 de 4

Os entregadores que atingirem o mínimo de selos exigidos para troca em dinheiro no programa, receberão o valor previsto na tabela. Além disso, a cada três selos, os participantes acumularam um bônus adicional de R$50 de saldo na Loja do Entregador, que puderam ser convertidos em produtos diversos.