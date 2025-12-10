Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

iFood vai distribuir bônus de até R$ 3 mil reais em dezembro; veja quem ganha

Ação é batizada de Prêmio de Final de Ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:39

Ifood abre vagas remotas
Ifood vai distribuir bônus de até $ 3 mil Crédito: Divulgação

O iFood anunciou o pagamento de um bônus que pode chegar a R$ 3 mil a partir do dia 8 de dezembro. A ação vai contemplar cerca de 10 mi entregadores com o Prêmio de Final de Ano.

O valor adicional será pago aos entregadores que participaram da primeira edição do programa Super. O bônus mínimo é de R$900 e pode chegar a R$3 mil, que serão pagos diretamente no repasse.

Ifood

Entregador do Ifood por Divulgação
Entregador do Ifood por Rovena Rosa/Agência Brasil
Ifood  por Divulgação
Ifood  por Divulgação
1 de 4
Entregador do Ifood por Divulgação

Os entregadores que atingirem o mínimo de selos exigidos para troca em dinheiro no programa, receberão o valor previsto na tabela. Além disso, a cada três selos, os participantes acumularam um bônus adicional de R$50 de saldo na Loja do Entregador, que puderam ser convertidos em produtos diversos.

O Super já está disponível em mais de 30 cidades no Brasil como Salvador, São Paulo, Grande SP (ABC, Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Embu Guaçu, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Suzano e Taboão da Serra), Santos, Rio de Janeiro e Belo horizonte.

Leia mais

Imagem - Salvador recebe integração inédita entre iFood e Uber com novo plano de benefícios

Salvador recebe integração inédita entre iFood e Uber com novo plano de benefícios

Imagem - Entrega grátis, descontos e mais: veja estratégia da 99Food para concorrer com Ifood na Bahia

Entrega grátis, descontos e mais: veja estratégia da 99Food para concorrer com Ifood na Bahia

Imagem - iFood lança programa de estágio apostando na formação da geração Z

iFood lança programa de estágio apostando na formação da geração Z

Tags:

Prêmio Bônus Ifood Final de ano

Mais recentes

Imagem - Gilmar Mendes recua e suspende parte da liminar que restringia pedido de impeachment de ministros do STF

Gilmar Mendes recua e suspende parte da liminar que restringia pedido de impeachment de ministros do STF
Imagem - Escritor alagoano lança livro sobre religiosidade de Luiz Gonzaga

Escritor alagoano lança livro sobre religiosidade de Luiz Gonzaga
Imagem - CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)