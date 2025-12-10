iFood vai distribuir bônus de até R$ 3 mil reais em dezembro; veja quem ganha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:39
O iFood anunciou o pagamento de um bônus que pode chegar a R$ 3 mil a partir do dia 8 de dezembro. A ação vai contemplar cerca de 10 mi entregadores com o Prêmio de Final de Ano.
O valor adicional será pago aos entregadores que participaram da primeira edição do programa Super. O bônus mínimo é de R$900 e pode chegar a R$3 mil, que serão pagos diretamente no repasse.
Ifood
Os entregadores que atingirem o mínimo de selos exigidos para troca em dinheiro no programa, receberão o valor previsto na tabela. Além disso, a cada três selos, os participantes acumularam um bônus adicional de R$50 de saldo na Loja do Entregador, que puderam ser convertidos em produtos diversos.
O Super já está disponível em mais de 30 cidades no Brasil como Salvador, São Paulo, Grande SP (ABC, Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Embu Guaçu, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Suzano e Taboão da Serra), Santos, Rio de Janeiro e Belo horizonte.