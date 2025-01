ARRISCADO

Jovem é hospitalizada após misturar produtos químicos para lavar banheiro: 'Tóxico'

Produtos geraram uma reação química; vítima teve ardência nos olhos e confusão mental

Uma jovem de 29 anos foi hospitalizada após fazer uma mistura de produtos para lavar o banheiro. A mulher combinou um produto de limpar cerâmicas com água sanitária. Juntos, eles tiveram uma reação química que liberou um gás tóxico. O caso aconteceu em Itapetininga (SP), no último domingo (19), e foi confirmado pelo g1 SP. >

A paciente deu entrada com sintomas como confusão mental, ardência nos olhos e dificuldade para respirar. No hospital, ainda apresentou um quadro de arritmia e baixa oxigenação.>

A mulher já recebeu alta, no entanto, segue com dificuldade para respirar e está fazendo tratamento, além do uso da "bombinha". A vítima ainda relembra que sentiu o cheiro forte já no momento da mistura. >