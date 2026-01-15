CONCURSO

Justiça proíbe eliminação de candidatos que usam óculos em concurso da Polícia Militar

Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Tocantins

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:24

Entenda o que muda com a determinação judicial Crédito: PMTO/Governo do Tocantins

A Justiça suspendeu o critério de saúde médica do concurso público da Polícia Militar do Tocantins que eliminava pessoas que usam óculos de grau ou lentes de contato. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).

Na decisão, o juiz Roniclay Alves de Morais, da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, afirma que não há fundamentação para que os candidatos sejam eliminados por usar óculos e lente. A indicação estava prevista no edital do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), que tem como banca a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com o defensor público Marlon Costa Luz Amorim, a exigência fere a lei. “A exigência editalícia acaba por impor, de forma indireta, a realização de cirurgia refrativa como única alternativa para permanência no certame, procedimento de alto custo, inacessível a candidatos hipossuficientes, e que, paradoxalmente, o próprio edital prevê a possibilidade de inaptidão em razão de cicatrizes decorrentes de tais cirurgias, criando cenário de insegurança jurídica e comportamento contraditório”, afirma.

A decisão da Justiça que proibiu a eliminação dos candidatos caracterizou a exigência como "desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da ausência de fundamentação técnica específica que demonstre que a deficiência visual corrigível comprometa o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de policial militar”.

A decisão também suspende a regra que exigia um nível mínimo de visão sem o uso de correção. Com isso, candidatos que comprovarem, por meio de laudo médico, que têm visão normal com óculos ou lentes não poderão ser eliminados. Além disso, fica garantida a participação desses candidatos nas próximas etapas do concurso, sem qualquer tipo de reprovação por esse motivo.

Em nota, a Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo concurso, disse que vai se manifestar nos autos. "A etapa de Avaliação Médica e Odontológica, de responsabilidade da Polícia Militar do Tocantins, ainda não foi realizada e está prevista para o período entre os dias 02 e 10 de março de 2026, conforme o cronograma do certame", diz a FGV.