Lei autoriza uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres com monitoramento em tempo real

Monitoramento em tempo real pode alertar vítima e autoridades caso agressor descumpra ordem judicial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 13:35

Nove pessoas com tornozeleira foram detidas
  Crédito: Reprodução/Seap

A proteção a mulheres vítimas de violência doméstica ganhou novos mecanismos legais no Brasil. Uma lei recente passou a permitir que agressores sejam obrigados pela Justiça a usar tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Com o monitoramento eletrônico, as autoridades conseguem acompanhar em tempo real a localização do agressor. Caso ele se aproxime da vítima ou descumpra a determinação judicial de manter distância, o sistema pode emitir alertas automáticos para a mulher e para as forças de segurança, permitindo uma resposta mais rápida.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

A medida faz parte da Lei nº 15.125/2025, que alterou dispositivos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) para fortalecer os mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar.

Segundo o Senado Federal, o objetivo da mudança é aumentar a eficácia das medidas protetivas determinadas pela Justiça, já que muitas mulheres continuam sendo ameaçadas ou perseguidas mesmo após decisões judiciais que determinam o afastamento do agressor.

O uso da tornozeleira eletrônica poderá ser determinado pelo juiz em casos nos quais houver risco de descumprimento da ordem de restrição ou quando for necessário reforçar a segurança da vítima.

