Chihuahua é o único sobrevivente de queda de helicóptero que matou 15 pessoas no Peru

Cachorro foi localizado entre os destroços da aeronave ao lado do tutor durante operação de resgate

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 13:06

Chihuahua sobreviveu
Chihuahua sobreviveu Crédito: Reprodução

Um cachorro da raça chihuahua foi encontrado vivo após a queda de um helicóptero que matou 15 pessoas no Peru. O acidente aconteceu em fevereiro e voltou a chamar atenção nas redes sociais após imagens do animal circularem na internet.

A aeronave, um helicóptero Mi-17 da Força Aérea Peruana, caiu durante uma missão na região de Arequipa, no sul do país. O voo transportava militares e passageiros quando perdeu contato com a base e acabou caindo.

Chihuahua sobreviveu

Chihuahua sobreviveu por Reprodução
Chihuahua sobreviveu por Reprodução
Chihuahua sobreviveu por Reprodução
Chihuahua sobreviveu por Reprodução
1 de 4
Chihuahua sobreviveu por Reprodução

Ao todo, 15 pessoas morreram no acidente, entre tripulantes e ocupantes da aeronave.

Durante as buscas pelos destroços, equipes de resgate encontraram o pequeno chihuahua vivo no local da queda. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, o animal estava deitado próximo ao corpo de seu tutor.

O cachorro pertencia a um dos passageiros do helicóptero, um coronel que também estava entre as vítimas da tragédia.

Após ser resgatado, o animal foi encaminhado para avaliação veterinária. De acordo com informações divulgadas na época, ele não apresentava ferimentos graves.

As autoridades peruanas abriram uma investigação para apurar as causas da queda da aeronave.

Criado para operações de transporte e apoio, o helicóptero Mi-17 é um modelo amplamente utilizado por forças militares em diversos países.

