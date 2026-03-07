SAÚDE

15 anos após vencer câncer, Reynaldo Gianecchini diz que sua vida mudou por completo: 'Fichas ainda estão caindo'

Ator contou em entrevista ao programa É de Casa que experiência mudou sua forma de viver e de valorizar o tempo

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:58

Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução

Quinze anos após enfrentar um câncer, Reynaldo Gianecchini afirma que a experiência continua impactando sua forma de enxergar a vida. Em entrevista ao programa É de Casa, exibido neste sábado (7), o ator de 53 anos contou que ainda reflete sobre tudo o que viveu desde o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, em 2011.

Segundo Gianecchini, o período de tratamento provocou uma mudança profunda em sua maneira de lidar com o tempo, com o trabalho e com as relações pessoais.

“Até hoje ainda caem as fichas dessa mudança tão radical. Quando você está à beira da morte, você se questiona, tudo faz parte de um crescimento pra entender as coisas”, disse.

O ator afirmou que passou a valorizar mais momentos simples do cotidiano e a priorizar experiências fora da rotina intensa de trabalho.

“Comecei a criar tempo para viver a vida, contemplar mais, conversar com as pessoas, não só trabalhar, achar tempo para as coisas. E tem sido bem interessante, viver mais na presença”, declarou.

Antes de seguir carreira artística, Gianecchini chegou a cursar Direito. No entanto, ele contou que percebeu ainda no início da faculdade que a profissão não era o caminho que queria seguir.

“Fui fazer direito porque eu queria ser diplomata, conhecer o mundo inteiro, mas no primeiro ano de faculdade eu já vi que não era a minha. Eu já sou muito racional e precisava de algo que mexesse com o meu emocional. Mas quis terminar a faculdade”, afirmou.

Com mais de duas décadas de carreira na televisão, o ator também relembrou alguns perrengues vividos durante gravações de novelas. Entre as situações, ele contou que chegou a quebrar dentes durante uma cena.

“Teve um acidente em que uma barra de ferro veio parar no meu dente. Quebrei quatro dentes. Continuei a cena, depois fui ao dentista. Mas tive que gravar com a boca inchada. Depois, peguei uma infecção”, relatou.

Gianecchini também recordou momentos curiosos em bastidores de produções como Da Cor do Pecado e Guerra dos Sexos, incluindo gravações em barcos que provocaram enjoo em parte da equipe e cenas em que ele não conseguia parar de rir.