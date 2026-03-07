ASTROLOGIA

Escorpião, Peixes e Câncer têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar neste sábado (7 de março)

A entrada da Lua em Escorpião marca o fim de um ciclo de estagnação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:10

Se você sentia que estava carregando um peso invisível durante toda a semana, o céu de hoje traz o momento da verdade. Com o ingresso da Lua no signo de Escorpião, aquela energia morna dá lugar a uma vontade visceral de transformação. Para muitos, é o fim de um período de dúvidas e o começo de uma fase onde o poder pessoal volta para as suas mãos de forma definitiva.



Para os signos de Escorpião, Peixes e Câncer, o sábado marca uma virada épica. Sabe aquele problema que parecia um bicho de sete cabeças? A sua intuição, que hoje está mais afiada do que nunca, vai te mostrar exatamente onde está a saída. É o momento de confiar no seu "sexto sentido" e não ter medo de cortar o que não te serve mais, seja um hábito tóxico ou um medo antigo.

No trabalho e nas finanças, a estratégia silenciosa será sua melhor amiga. Não é dia de fazer alarde, mas de observar as peças do tabuleiro. Para quem souber agir nos bastidores, os resultados que aparecem hoje serão sólidos e transformadores. O universo não quer mais que você aceite o "mais ou menos", ele está te convidando para a excelência e para a profundidade.

