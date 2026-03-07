ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) para faturar alto

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você gosta de decifrar enigmas e confia naquela voz interior que nunca falha, este sábado, 7 de março de 2026, é o seu dia. A Lua acaba de ingressar em Escorpião, deixando para trás a leveza de Libra e mergulhando em águas muito mais intensas.

O que isso muda na hora de passar na lotérica? Tudo! Escorpião não aceita o superficial. É a energia da estratégia silenciosa, do mistério e daquela intuição que atravessa paredes. Hoje, a sorte não sorri para quem joga de qualquer jeito; ela favorece quem sabe ler as entrelinhas e confia no próprio "feeling". Se um número não sai da sua cabeça ou se você teve um sonho marcante, leve isso a sério. O céu pede profundidade e coragem para transformar sua realidade.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O clima pode esquentar. Com Vênus no seu signo em tensão com a Lua, o desejo de controle aparece. No financeiro, use essa energia para investigar contratos ou dívidas: você vai achar o que estava escondido. Números da sorte: 8, 17, 53

Touro (20/04 a 20/05)

A Lua brilha no seu signo oposto, focando tudo nas parcerias. No amor e nos negócios, é "tudo ou nada". Saiba ler o que não foi dito nas conversas com sócios ou com o par. Números da sorte: 4, 22, 31

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A sorte hoje vem através da disciplina. Você terá uma paciência fora do comum para resolver problemas que todo mundo deixou passar. No amor, a cumplicidade nos pequenos detalhes do dia a dia é o que conta. Números da Sorte: 6, 15, 44



Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua em um signo amigo, seu magnetismo e romantismo estão no topo. Se você trabalha com criatividade, prepare-se: suas ideias vão causar um impacto emocional gigante hoje. Números da sorte: 3, 11, 29

Leão (23/07 a 22/08)

O dia pede um pouco de privacidade. Você vai preferir o aconchego do lar e da família. No trabalho, use sua intuição para organizar sua estrutura de base. Segredos antigos podem vir à tona. Números da sorte: 10, 28, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua mente hoje funciona como um radar potente. Nada escapa da sua percepção. É um excelente dia para estudos profundos, pesquisas ou para convencer alguém usando argumentos estratégicos. Números da sorte: 5, 19, 38

Libra (23/09 a 22/10)

Lealdade é a palavra-chave. No amor, você vai valorizar quem realmente segura sua mão. No financeiro, é o momento de planejar investimentos de forma silenciosa e estratégica. Números da sorte: 2, 20, 56

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua está na sua casa e você manda no jogo. Seu poder de atração é irresistível. No trabalho, siga cegamente o seu instinto; ele vai te levar para a decisão mais lucrativa. Números da sorte: 1, 13, 40



Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje o movimento é de bastidores. Respeite sua necessidade de silêncio e recolhimento. No trabalho, alguém pode estar de olho no seu talento sem que você perceba. Finalize o que está pendente. Números da sorte: 9, 36, 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Suas amizades ganham um tom mais sério e profundo. Alguém do seu círculo pode se tornar um grande aliado nos negócios. A liderança silenciosa é o seu trunfo hoje para manter o grupo unido. Números da sorte: 7, 25, 49

Aquário (20/01 a 18/02)



Sua competência está em evidência e figuras de autoridade estão de olho em você. No amor, mostre o quanto se orgulha da pessoa ao seu lado. O foco é solidez e reconhecimento. Números da sorte: 12, 30, 55

Peixes (20/02 a 20/03)

Lua em signo amigo traz um fôlego extra! O dia favorece viagens, estudos e conexões de alma. No trabalho, sua visão de longo alcance está protegida e cheia de clareza. Números da sorte: 11, 33, 58