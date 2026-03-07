Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) para faturar alto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de março de 2026 às 06:00
Se você gosta de decifrar enigmas e confia naquela voz interior que nunca falha, este sábado, 7 de março de 2026, é o seu dia. A Lua acaba de ingressar em Escorpião, deixando para trás a leveza de Libra e mergulhando em águas muito mais intensas.
O que isso muda na hora de passar na lotérica? Tudo! Escorpião não aceita o superficial. É a energia da estratégia silenciosa, do mistério e daquela intuição que atravessa paredes. Hoje, a sorte não sorri para quem joga de qualquer jeito; ela favorece quem sabe ler as entrelinhas e confia no próprio "feeling". Se um número não sai da sua cabeça ou se você teve um sonho marcante, leve isso a sério. O céu pede profundidade e coragem para transformar sua realidade.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.