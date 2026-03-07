Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) para faturar alto

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você gosta de decifrar enigmas e confia naquela voz interior que nunca falha, este sábado, 7 de março de 2026, é o seu dia. A Lua acaba de ingressar em Escorpião, deixando para trás a leveza de Libra e mergulhando em águas muito mais intensas.

O que isso muda na hora de passar na lotérica? Tudo! Escorpião não aceita o superficial. É a energia da estratégia silenciosa, do mistério e daquela intuição que atravessa paredes. Hoje, a sorte não sorri para quem joga de qualquer jeito; ela favorece quem sabe ler as entrelinhas e confia no próprio "feeling". Se um número não sai da sua cabeça ou se você teve um sonho marcante, leve isso a sério. O céu pede profundidade e coragem para transformar sua realidade.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Imagem - Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O clima pode esquentar. Com Vênus no seu signo em tensão com a Lua, o desejo de controle aparece. No financeiro, use essa energia para investigar contratos ou dívidas: você vai achar o que estava escondido.
  • Números da sorte: 8, 17, 53

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua brilha no seu signo oposto, focando tudo nas parcerias. No amor e nos negócios, é "tudo ou nada". Saiba ler o que não foi dito nas conversas com sócios ou com o par.
  • Números da sorte: 4, 22, 31

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    A sorte hoje vem através da disciplina. Você terá uma paciência fora do comum para resolver problemas que todo mundo deixou passar. No amor, a cumplicidade nos pequenos detalhes do dia a dia é o que conta.
  • Números da Sorte: 6, 15, 44

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua em um signo amigo, seu magnetismo e romantismo estão no topo. Se você trabalha com criatividade, prepare-se: suas ideias vão causar um impacto emocional gigante hoje.
  • Números da sorte: 3, 11, 29

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Imagem - O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho

O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho

Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O dia pede um pouco de privacidade. Você vai preferir o aconchego do lar e da família. No trabalho, use sua intuição para organizar sua estrutura de base. Segredos antigos podem vir à tona.
  • Números da sorte: 10, 28, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Sua mente hoje funciona como um radar potente. Nada escapa da sua percepção. É um excelente dia para estudos profundos, pesquisas ou para convencer alguém usando argumentos estratégicos.
  • Números da sorte: 5, 19, 38

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Lealdade é a palavra-chave. No amor, você vai valorizar quem realmente segura sua mão. No financeiro, é o momento de planejar investimentos de forma silenciosa e estratégica.
  • Números da sorte: 2, 20, 56

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua está na sua casa e você manda no jogo. Seu poder de atração é irresistível. No trabalho, siga cegamente o seu instinto; ele vai te levar para a decisão mais lucrativa.
  • Números da sorte: 1, 13, 40

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Hoje o movimento é de bastidores. Respeite sua necessidade de silêncio e recolhimento. No trabalho, alguém pode estar de olho no seu talento sem que você perceba. Finalize o que está pendente.
  • Números da sorte: 9, 36, 60

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Suas amizades ganham um tom mais sério e profundo. Alguém do seu círculo pode se tornar um grande aliado nos negócios. A liderança silenciosa é o seu trunfo hoje para manter o grupo unido.
  • Números da sorte: 7, 25, 49

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Sua competência está em evidência e figuras de autoridade estão de olho em você. No amor, mostre o quanto se orgulha da pessoa ao seu lado. O foco é solidez e reconhecimento.
  • Números da sorte: 12, 30, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Lua em signo amigo traz um fôlego extra! O dia favorece viagens, estudos e conexões de alma. No trabalho, sua visão de longo alcance está protegida e cheia de clareza.
  • Números da sorte: 11, 33, 58

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Leia mais

Imagem - Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Imagem - Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho

O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho
Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória
02

Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
03

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
04

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto