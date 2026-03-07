Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (7 de março), o dia traz boas notícias e oportunidades inesperadas para 4 signos

Pequenos acontecimentos podem abrir caminhos positivos e renovar a esperança em diferentes áreas da vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 12:05

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

A energia deste sábado, 7 de março, favorece momentos positivos e pequenas conquistas para alguns signos do zodíaco. Situações que pareciam paradas podem começar a se movimentar, trazendo sensação de avanço e alívio. O dia também pode trazer encontros, conversas ou oportunidades que reacendem a confiança em planos que estavam sendo deixados de lado.

Leia mais

Imagem - Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Imagem - Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Para Touro, o dia pode trazer boas notícias relacionadas à vida financeira ou ao trabalho. Uma solução prática ou uma conversa importante pode ajudar a destravar algo que vinha causando preocupação. Dica cósmica: confiança atrai prosperidade.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Para Leão, o momento favorece reconhecimento e valorização. Um gesto, elogio ou resultado positivo pode reforçar que seus esforços estão sendo percebidos pelas pessoas ao redor. Dica cósmica: acreditar no próprio valor fortalece seus caminhos.

Já para Peixes, o dia pode trazer leveza emocional e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Uma conversa sincera ou um gesto de carinho pode renovar sua energia e trazer sensação de paz. Dica cósmica: o afeto também cura.

Mais recentes

Imagem - Isis Valverde confirma que está fora de Avenida Brasil 2: 'Não ia ser legal'

Isis Valverde confirma que está fora de Avenida Brasil 2: 'Não ia ser legal'
Imagem - Chihuahua é o único sobrevivente de queda de helicóptero que matou 15 pessoas no Peru

Chihuahua é o único sobrevivente de queda de helicóptero que matou 15 pessoas no Peru
Imagem - Como é a mansão de Claudia Raia, com objetos feitos de árvore e fachada feita de material inusitado

Como é a mansão de Claudia Raia, com objetos feitos de árvore e fachada feita de material inusitado

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
02

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional
03

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Imagem - Saiba o que aconteceu com a cabeça de Antônio Conselheiro após a Guerra de Canudos
04

Saiba o que aconteceu com a cabeça de Antônio Conselheiro após a Guerra de Canudos