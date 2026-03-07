Hoje (7 de março), o dia traz boas notícias e oportunidades inesperadas para 4 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 12:05
A energia deste sábado, 7 de março, favorece momentos positivos e pequenas conquistas para alguns signos do zodíaco. Situações que pareciam paradas podem começar a se movimentar, trazendo sensação de avanço e alívio. O dia também pode trazer encontros, conversas ou oportunidades que reacendem a confiança em planos que estavam sendo deixados de lado.
Para Touro, o dia pode trazer boas notícias relacionadas à vida financeira ou ao trabalho. Uma solução prática ou uma conversa importante pode ajudar a destravar algo que vinha causando preocupação. Dica cósmica: confiança atrai prosperidade.
Cor de cada signo para 2026
Para Leão, o momento favorece reconhecimento e valorização. Um gesto, elogio ou resultado positivo pode reforçar que seus esforços estão sendo percebidos pelas pessoas ao redor. Dica cósmica: acreditar no próprio valor fortalece seus caminhos.
Já para Peixes, o dia pode trazer leveza emocional e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Uma conversa sincera ou um gesto de carinho pode renovar sua energia e trazer sensação de paz. Dica cósmica: o afeto também cura.