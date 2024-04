APÓS FUGA DE DETENTOS

Lewandowski prorroga atuação da Força Penal Nacional na Penitenciária de Mossoró

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, decidiu autorizar a prorrogação do emprego da Força Penal Nacional (FPN) por sessenta dias na Penitenciária Federal de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 23.