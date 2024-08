INVESTIGAÇÃO

Mãe de vítima de avião que caiu cobra maior fiscalização para aeronaves

Médica estava no grupo de profissionais a caminho de um congresso de oncologia

A mãe da médica Arianne Albuquerque Risso, uma das vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo , manifestou indignação e cobrou autoridades pela fiscalização das condições de aeronaves da companhia. Fátima Albuquerque, psicóloga aposentada e empresária, falou à imprensa neste domingo, 11, na saída do Instituto Oscar Freire, onde ajudou a identificar o corpo da filha, que estava entre os médicos a caminho de um congresso de oncologia.

"Temos já vídeos dizendo que eles estavam colocando todo mundo em risco (com os aviões). O Ministério Público não viu isso? A Anac não viu isso? Quantos filhos, quantas mães vão ter de morrer?", indagou. "Temos de transformar nossa dor em indignação", acrescentou a mãe.

O Estadão procurou os Ministérios Públicos do Paraná e de São Paulo, o Ministério Público Federal, a Voepass e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para comentar as afirmações de Fátima, mas não obteve retorno.

A Voepass havia afirmado, em nota, que a aeronave cumpria todos os requisitos e exigências e o foco da empresa agora "é proporcionar acolhimento e conforto às famílias das vítimas, que passam por um momento de dor e pesar". A Latam, empresa na qual Arianne comprou a passagem (por conta de um acordo de compartilhamento de voos com a Voepass), disse que "a empresa operadora do voo é quem responde por toda a gestão técnica e operacional, incluindo o atendimento aos passageiros nos aeroportos, o próprio voo e as suas eventuais contingências".