Médica recém-formada morre em acidente de carro a caminho de processo seletivo

Júlia Pelinson viajava para participar de prova e assumir vaga em rede municipal de saúde

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:11

Júlia Picinini Pelinson
Crédito: Reprodução

Uma médica identificada como Júlia Picinini Pelinson, de 25 anos, morreu em um acidente envolvendo dois carros na BR-282, em Santa Catarina, quando seguia para o município de Campos Novos. No local de destino, ela participaria de um processo seletivo para atuar na atenção básica da rede municipal de saúde, de acordo com informações confirmadas pelos familiares ao g1.

Recém-formada em Medicina pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Joaçaba, Júlia havia concluído o curso em dezembro de 2025 e iniciado, semanas depois, o trabalho em uma Unidade Básica de Saúde. Nas redes sociais, costumava publicar conteúdos sobre rotina profissional, bem-estar e momentos ao lado de parentes e amigos.

Júlia Picinini Pelinson por Reprodução

Moradora de Joaçaba, a jovem saiu de casa ainda nas primeiras horas do domingo (18) para seguir viagem até Campos Novos. Segundo a irmã gêmea, Eduarda Pelinson, Júlia demonstrava entusiasmo com a possibilidade de atuar como médica comunitária e tinha afinidade com o trabalho na Estratégia de Saúde da Família.

A colisão aconteceu durante a manhã, e Júlia conduzia um dos veículos envolvidos. No outro carro, uma passageira de 50 anos, identificada como Neiva Junges, também morreu. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do impacto, nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro ocupante do automóvel.

Em nota, a prefeitura do município onde Júlia atuava lamentou a morte da profissional e destacou o desempenho dela na rede pública, ressaltando o comprometimento, a postura humanizada no atendimento e o reconhecimento por parte de colegas e pacientes, apesar do curto período de atuação.

