Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 20 milhões na próxima terça (9)

Prêmio foi de R$ 7,2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:05

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso de nº 2948 do jogo lotérico Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 12 milhões, mas não houve ganhadores. Assim, o prêmio estimado para o próximo concurso, na terça-feira (9), será de R$ 20 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 06 - 24- 37- 52 - 53- 58.

Apesar do prêmio principal não ter saído, 42 apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, R$ R$ 42.694,24. Os 2.726 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ R$ 1.084,28.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Imagem - Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Imagem - É preciso declarar prêmios de bets e loteria no Imposto de Renda?Saiba como fazer

É preciso declarar prêmios de bets e loteria no Imposto de Renda?Saiba como fazer

Como faço para jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Dinheiro Loteria Mega-sena Prêmio Loterias

Mais recentes

Imagem - Rolex, joias e Iphones: veja como resgatar itens esquecidos no Aeroporto de Guarulhos

Rolex, joias e Iphones: veja como resgatar itens esquecidos no Aeroporto de Guarulhos
Imagem - STF julga nesta semana segundo núcleo de réus da trama golpista; veja quem são

STF julga nesta semana segundo núcleo de réus da trama golpista; veja quem são
Imagem - Padre é encontrado morto em casa paroquial após faltar a missa

Padre é encontrado morto em casa paroquial após faltar a missa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas
02

O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas

Imagem - Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais
03

Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento