Mercadante recebe vaias após elogiar feitos de Lula em evento de Tarcísio

Presidente do BNDS destacou feitos econômicos do governo, como a baixa taxa de desemprego e recebeu reação negativa da plateia.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:46

Aloizio Mercadante (PT) presidente do BNDS Crédito: Foto: Juca Varella/InfoMoney

A cerimônia de entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte, realizada na manhã desta segunda-feira (22), em Arujá, foi marcada por um forte clima de tensão política. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, foi alvo de vaias ao exaltar o governo do presidente Lula, gerando uma resposta imediata do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que atribuiu o atraso histórico da obra a esquemas de corrupção do passado.

Em aceno aos operários, Mercadante enumerou conquistas do governo federal, como o recuo do desemprego e a menor inflação desde 2022. Ele citou ainda o patamar histórico do salário mínimo, os recordes sucessivos da Bolsa e o avanço na renda per capita como provas do atual momento econômico do país.

Os elogios ao presidente foram recebidos com vaias pelo público. “Não adianta brigar com os fatos”, respondeu o chefe do BNDES.

O desentendimento começou quando Mercadante, em seu discurso, reclamou publicamente da placa de inauguração instalada pelo governo estadual. Segundo o dirigente, o BNDES foi responsável por cerca de um terço do investimento total do trecho, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, mas o banco não foi mencionado na identificação oficial da obra.

"Essa placa está muito bonita, mas está faltando o BNDES aqui. É crédito do banco e temos de reconhecer a parceria para poder fazer mais coisas juntas no futuro", disparou Mercadante.

Mercadante ainda se direcionou ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), que recebeu uma leve cutucada.

“Toda vez que eu vou numa agenda estadual você está sempre presente. Parece arroz de festa que tá sempre ali, o primeiro a aparecer”, brincou o petista.

