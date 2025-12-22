Mercadante recebe vaias após elogiar feitos de Lula em evento de Tarcísio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:46
A cerimônia de entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte, realizada na manhã desta segunda-feira (22), em Arujá, foi marcada por um forte clima de tensão política. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, foi alvo de vaias ao exaltar o governo do presidente Lula, gerando uma resposta imediata do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que atribuiu o atraso histórico da obra a esquemas de corrupção do passado.
Em aceno aos operários, Mercadante enumerou conquistas do governo federal, como o recuo do desemprego e a menor inflação desde 2022. Ele citou ainda o patamar histórico do salário mínimo, os recordes sucessivos da Bolsa e o avanço na renda per capita como provas do atual momento econômico do país.
Os elogios ao presidente foram recebidos com vaias pelo público. “Não adianta brigar com os fatos”, respondeu o chefe do BNDES.
O desentendimento começou quando Mercadante, em seu discurso, reclamou publicamente da placa de inauguração instalada pelo governo estadual. Segundo o dirigente, o BNDES foi responsável por cerca de um terço do investimento total do trecho, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, mas o banco não foi mencionado na identificação oficial da obra.
"Essa placa está muito bonita, mas está faltando o BNDES aqui. É crédito do banco e temos de reconhecer a parceria para poder fazer mais coisas juntas no futuro", disparou Mercadante.
Mercadante ainda se direcionou ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), que recebeu uma leve cutucada.
“Toda vez que eu vou numa agenda estadual você está sempre presente. Parece arroz de festa que tá sempre ali, o primeiro a aparecer”, brincou o petista.