Mãe é presa suspeita de retirar tubo de traqueostomia e matar filho

Presa nesse domingo (21) em sua residência em Monte Aprazível (SP), a enfermeira é a principal suspeita do crime, que está sendo investigado pela polícia como homicídio.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:06

Adolescente de 13 anos morreu em Monte Aprazível (SP); mãe foi presa suspeita de cometer o homicídio Crédito: Foto: Arquivo pessoal

Uma enfermeira foi detida no interior paulista, em Monte Aprazível, suspeita de provocar a morte do filho, de 13 anos, que dependia de cuidados constantes. A ocorrência, registrada nesse domingo, mobilizou serviços de emergência e forças de segurança. As circunstâncias exatas do caso estão sob investigação da polícia civil.

Segundo apurado pela TV TEM, ao atenderem o chamado na residência da família, os policiais militares encontraram a enfermeira e a prenderam em flagrante. A Polícia Civil registrou a ocorrência e investiga o caso como homicídio. Até a última atualização, os detalhes técnicos do registro ainda estavam sendo concluídos pelas autoridades.

Os policiais que registraram a ocorrência constataram que a mãe apresentava sinais claros de embriaguez, como forte cheiro de bebida alcoólica e dificuldade na fala. No local, a perícia também encontrou latas de cerveja, o que reforça a suspeita de que a suspeita estava alcoolizada no momento do crime.

Uma das linhas de investigação apura se a mãe sofreu um surto emocional antes de retirar o tubo respiratório do adolescente. No entanto, a Polícia Civil ressalta que essa tese depende de perícias técnicas e da análise do histórico clínico familiar. Peritos estiveram no imóvel coletando evidências para esclarecer como os fatos ocorreram.

O caso, que segue sob sigilo parcial devido ao envolvimento de um menor, ganhou novos detalhes com a análise das câmeras de segurança: as imagens mostram que o adolescente começou a passar mal às 5h, mas o socorro só foi acionado pela mãe uma hora e meia depois. Diante dos indícios, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Mirassol (SP), onde permaneceu presa. Ela pode responder pelo crime de homicídio culposo.

Mãe é presa suspeita de causar morte do filho em Monte Aprazível (SP) Crédito: Foto: Arquivo pessoal

