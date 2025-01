REDES SOCIAIS

Meta diz à AGU que fim da checagem por enquanto é só nos EUA e defende direitos humanos

Na resposta, empresa suavizou o tom em relação a declarações de Mark Zuckerberg

A Meta, proprietária de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, respondeu, na segunda-feira (13), à solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU) a respeito das novas políticas de moderação de conteúdo anunciadas por Mark Zuckerberg. A empresa detalhou suas mudanças, que incluem o fim do Programa de Verificação de Fatos por agências independentes e a introdução do modelo de "notas da comunidade", similar ao que já é aplicado no X (antigo Twitter). Inicialmente, essa política será implementada nos Estados Unidos, com a intenção de ser expandida globalmente no futuro.