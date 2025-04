VIOLÊNCIA

Morre menina baleada no colo da mãe um dia antes de completar 4 anos

Hellen Santos de Souza não resistiu ao ferimento

Uma menina identificada como Hellen Santos de Souza morreu após ser baleada na cabeça durante uma ação da polícia no bairro de Água Fria, na zona norte de Recife (PE). Segundo a família, ela estava no colo da mãe quando o tiroteio começou, na noite de sábado (12). A morte de Hellen foi confirmada no domingo (13), dia em que completou 4 anos. >