MP pede suspensão de show com cachê de R$ 800 mil do cantor Leonardo

Município enfrenta calamidade financeira

Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:58

Leonardo Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), entrou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, contra o município de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O objetivo é suspender o show do cantor Leonardo, previsto para o dia 21 de setembro. O artista receberá R$ 800 mil.

Na ação, o Ministério Público explica que o município de Teresópolis decretou recentemente estado de calamidade financeira, reconhecendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões. A gestão também atrasa salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O documento aponta ainda a necessidade de implementar políticas públicas básicas de saúde e assistência social. Nesses casos, destaca a promotoria, a falta de dinheiro foi a razão apresentada ao Ministério Público e aos credores para o não cumprimento de obrigações e deveres assumidos.

“Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos”, afirmou o promotor de Justiça Rafael Luiz Lemos de Sousa.

O evento implicará, segundo a promotoria, outros gastos ainda não informados, o que gera dúvidas sobre a proporcionalidade e o interesse público na destinação dos recursos. Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária Feport 2025. O show dele está marcado para as 23h do dia 21 de setembro. O cantor não se manifestou publicamente sobre o pedido do MP.

Na petição, o MP cita ainda outro show suspenso por ordem judicial em razão de valores considerados excessivos, como no caso de Paranatinga (MT), onde a contratação de Leonardo foi anulada e a empresa Talismã condenada a devolver R$ 300 mil aos cofres públicos. Ficou comprovado superfaturamento na contratação.

