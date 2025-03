CRIME

Mulher encontra celular com câmera ligada em banheiro de lanchonete; suspeito foi preso

Aparelho estava escondido em lixeira e com a câmera virada para o vaso sanitário

Um funcionário de uma lanchonete foi preso em flagrante por policiais militares após uma mulher encontrar um celular com a câmera ligada gravando imagens do banheiro do estabelecimento. O caso foi registrado em Joinville, em Santa Catarina, é compartilhado por Bruna Florduardo, a vítima, nas redes sociais na última quinta-feira (27). >