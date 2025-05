CRIME

Mulher que matou dois maridos em SP mudou versão sobre 1º assassinato

Um boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles mostra que a mulher apresenta diferentes versões sobre o assassinato ocorrido em 2012

A mulher que matou dois maridos mudou a versão sobre o primeiro assassinato ao ser questionada pela Polícia Civil em maio deste ano. A suspeita ganhou a atenção policial depois de confessar ter matado o companheiro mais recente a pauladas e carbonizado o corpo, após sofrer agressões do homem, no dia 4 de maio, em Jaú, no interior de São Paulo.>

Segundo o boletim de ocorrência do primeiro assassinato, datado de fevereiro de 2012, a Polícia Militar (PM) foi acionada para o centro da cidade Coronel Macedo, no interior paulista, para uma ocorrência de suicídio. Porém, chegando no endereço, as autoridades notaram ferimentos causados por faca nas costas da vítima e passaram a investigar o caso como homicídio.>