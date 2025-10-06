Acesse sua conta
Mulher que matou fisiculturista com 21 facadas reclamava do casamento para IA

Andrea Carvalho Aita desconfiava de traição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:16

Valter Vargas Aita e Andrea Carvalho Aita
Valter Vargas Aita e Andrea Carvalho Aita Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Chapecó (SC) concluiu o inquérito sobre a morte do fisiculturista Valter Vargas Aita, de 41 anos, assassinado com 21 facadas dentro do apartamento onde morava com a esposa, Andrea Carvalho Aita. De acordo com o relatório, a suspeita usava um programa de inteligência artificial para desabafar sobre sua vida pessoal e relatar sentimentos de frustração, ciúmes e descontrole emocional.

O documento aponta que as conversas recuperadas pela polícia revelam um “estado emocional alterado, com sinais de descontrole e frustração diante da suposta infidelidade”. Em mensagens trocadas com o aplicativo, Andrea mencionava ter sintomas depressivos e desconfianças de traição.

A investigação concluiu que o crime foi motivado por ciúmes. Segundo a polícia, Andrea monitorava o marido constantemente, enviava mensagens com ameaças e até emojis de facas. Ela chegou a fotografar Valter dormindo e a observá-lo por buracos abertos na parede do quarto.

Fisiculturista foi morto pela esposa

O ataque aconteceu enquanto o fisiculturista dormia. Laudos indicam que Valter foi ferido em áreas vitais, como pescoço, rosto e cabeça. Ele ainda tentou se defender, já que cortes nas mãos sugerem que tentou segurar a lâmina, e chegou a sair do apartamento em busca de ajuda, mas morreu na escadaria do prédio.

Andrea apresentou ferimentos leves e afirmou em depoimento que havia sido atacada pelo marido, reagindo em legítima defesa. A polícia, porém, considera a versão inverídica. Ela foi indiciada por homicídio doloso, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e está presa preventivamente.

O casal era natural de Santa Maria (RS) e vivia em Chapecó desde que oficializou o casamento, em 2021. Apesar de manter uma rotina discreta, Andrea era foragida da Justiça gaúcha. Ela havia sido condenada a 15 anos de prisão por tentativa de latrocínio cometida em 2019. Após recorrer, teve a pena confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2023, mas não foi localizada até o assassinato do marido.

Valter era formado em educação física e trabalhava como personal trainer. Também atuava como atleta de fisiculturismo, tendo sido vice-campeão da World Fitness Federation e conquistado seis títulos estaduais.

