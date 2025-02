PREMIAÇÃO

Onde e como assistir ao Oscar, que acontece no domingo (2)

Longa 'Ainda Estou Aqui' disputa três categorias

No próximo domingo (2), os olhares de todo o país estarão divididos entre o Carnaval e o Oscar. A premiação mais importante do cinema terá o longa brasileiro Ainda Estou Aqui disputando três categorias. Em Salvador, uma transmissão será realizada no Pelourinho. A prefeitura de Salvador também estuda transmitir o evento em algum ponto da festa. >