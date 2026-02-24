ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:11
O Instituto Ponte anunciou a abertura de 130 novas vagas para sua turma de 2026. O processo seletivo, que recebe inscrições até o dia 22 de março, representa a maior oferta de vagas nos 12 anos de história da organização não governamental (ONG) que é reconhecida por impulsionar estudantes de alto desempenho e baixa renda.
O programa é voltado para alunos matriculados em escolas públicas ou que possuam bolsa integral na rede privada. Os pré-requisitos incluem estar cursando do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, além de possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo. Tudo isso somado, é claro, a um perfil de talento acadêmico e dedicação aos estudos.
Os selecionados recebem suporte integral até o fim da graduação, o que inclui bolsas em escolas particulares de referência, material didático, uniformes, transporte e cursos de idiomas, além de atividades pedagógicas no contraturno.
Atualmente, 11 estudantes baianos integram o projeto. Eduardo Bittancourt, natural de Nova Ibiá e filho de agricultores, é um dos destaques: medalhista na Olimpíada Nacional de Ciências, ele agora estuda na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e planeja carreira acadêmica internacional.
Em Salvador, Nicolle Vitória Valverde trilha caminho semelhante. Bolsista do Colégio Anchieta e multi-medalhista em olimpíadas de conhecimento como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a jovem foca na aprovação em Medicina. Segundo o Instituto, o impacto é mensurável: em 2025, 92% dos alunos graduados pelo programa registraram renda seis vezes superior à de suas famílias de origem.
A ampliação do número de vagas ocorreu após a ONG registrar o recorde de 2 mil inscritos na edição anterior. Com atuação em 19 estados e 466 estudantes ativos, o Instituto Ponte foi eleito sete vezes uma das melhores ONGs do Brasil e, em 2025, recebeu o Prêmio FGV de Responsabilidade Social. As inscrições para o novo ciclo podem ser realizadas por meio do portal oficial da instituição.