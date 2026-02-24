Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda

Inscrições seguem até 22 de março

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:11

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda
ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda Crédito: Divulgação

Instituto Ponte anunciou a abertura de 130 novas vagas para sua turma de 2026. O processo seletivo, que recebe inscrições até o dia 22 de março, representa a maior oferta de vagas nos 12 anos de história da organização não governamental (ONG) que é reconhecida por impulsionar estudantes de alto desempenho e baixa renda.

O programa é voltado para alunos matriculados em escolas públicas ou que possuam bolsa integral na rede privada. Os pré-requisitos incluem estar cursando do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, além de possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo. Tudo isso somado, é claro, a um perfil de talento acadêmico e dedicação aos estudos.

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda por Divulgação
ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda por Divulgação
ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda por Divulgação
1 de 3
ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda por Divulgação

Os selecionados recebem suporte integral até o fim da graduação, o que inclui bolsas em escolas particulares de referência, material didático, uniformes, transporte e cursos de idiomas, além de atividades pedagógicas no contraturno.

Atualmente, 11 estudantes baianos integram o projeto. Eduardo Bittancourt, natural de Nova Ibiá e filho de agricultores, é um dos destaques: medalhista na Olimpíada Nacional de Ciências, ele agora estuda na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e planeja carreira acadêmica internacional.

Em Salvador, Nicolle Vitória Valverde trilha caminho semelhante. Bolsista do Colégio Anchieta e multi-medalhista em olimpíadas de conhecimento como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a jovem foca na aprovação em Medicina. Segundo o Instituto, o impacto é mensurável: em 2025, 92% dos alunos graduados pelo programa registraram renda seis vezes superior à de suas famílias de origem.

A ampliação do número de vagas ocorreu após a ONG registrar o recorde de 2 mil inscritos na edição anterior. Com atuação em 19 estados e 466 estudantes ativos, o Instituto Ponte foi eleito sete vezes uma das melhores ONGs do Brasil e, em 2025, recebeu o Prêmio FGV de Responsabilidade Social. As inscrições para o novo ciclo podem ser realizadas por meio do portal oficial da instituição

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Universidades vão poder matricular alunos sem certificado de conclusão do Ensino Médio por atraso do Inep; entenda

De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

'Imprópria': o que diz a música que causou confusão e briga durante formatura de Ensino Médio

Inscrições de concurso público com 130 vagas para ensino médio terminam nesta quarta (31)

Tags:

Escolas Vagas Faculdade

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2359, desta terça-feira (24)

Resultado da Timemania 2359, desta terça-feira (24)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2976, desta terça-feira (24)

Resultado da Mega-Sena 2976, desta terça-feira (24)
Imagem - Resultado da Quina 6960, desta terça-feira (24)

Resultado da Quina 6960, desta terça-feira (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta