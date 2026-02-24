OPORTUNIDADE

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda

Inscrições seguem até 22 de março

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:11

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda Crédito: Divulgação

O Instituto Ponte anunciou a abertura de 130 novas vagas para sua turma de 2026. O processo seletivo, que recebe inscrições até o dia 22 de março, representa a maior oferta de vagas nos 12 anos de história da organização não governamental (ONG) que é reconhecida por impulsionar estudantes de alto desempenho e baixa renda.

O programa é voltado para alunos matriculados em escolas públicas ou que possuam bolsa integral na rede privada. Os pré-requisitos incluem estar cursando do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, além de possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo. Tudo isso somado, é claro, a um perfil de talento acadêmico e dedicação aos estudos.

ONG abre inscrições para 130 bolsas de estudos voltadas para baianos de baixa renda 1 de 3

Os selecionados recebem suporte integral até o fim da graduação, o que inclui bolsas em escolas particulares de referência, material didático, uniformes, transporte e cursos de idiomas, além de atividades pedagógicas no contraturno.

Atualmente, 11 estudantes baianos integram o projeto. Eduardo Bittancourt, natural de Nova Ibiá e filho de agricultores, é um dos destaques: medalhista na Olimpíada Nacional de Ciências, ele agora estuda na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e planeja carreira acadêmica internacional.

Em Salvador, Nicolle Vitória Valverde trilha caminho semelhante. Bolsista do Colégio Anchieta e multi-medalhista em olimpíadas de conhecimento como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a jovem foca na aprovação em Medicina. Segundo o Instituto, o impacto é mensurável: em 2025, 92% dos alunos graduados pelo programa registraram renda seis vezes superior à de suas famílias de origem.