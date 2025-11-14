NATAL E RÉVEILLON

Passagens aéreas: veja qual é o dia mais caro para viajar no final de ano

Levantamento identificou os dias com valores mais altos para voos nacionais e internacionais; confira

Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Criança viajando no aeroporto de Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As festas de final de ano são bons motivos para viajar. Seja para encontrar a família no Natal ou parar curtir a Virada do Ano, esse período costuma apresentar alta na demanda por passagens aéreas e, consequentemente, o aumento do preço.

Só que dá pra economizar sabendo quais os melhores dias para viajar. O relatório "Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025", realizado pela Kayak, mapeou os melhores e os piores dias para viajar neste final de ano.

Vilão

Se você pretende viajar pelo Brasil, fuja do dia 3 de janeiro. De acordo com o levantamento, neste dia, as tarifas médias ficam em R$ 2.622 na ida. Este é o dia mais caro para viajar dentro do país.

Por outro lado, quem optar por pegar um voo no dia 31 de dezembro vai economizar. Neste dia, o preço médio das passagens é de R$1.227.

Já para voos internacionais, o dia mais caro é o dia 2 de janeiro, com valor médio de R$6.715. O dia seguinte, 3 de janeiro, é o mais em conta para quem vai para fora do país, com voos de ida custando em média R$1.376.

Para quem vai retornar antes da Virada de Ano, o dia 24 de dezembro é o mais econômico, com média de R$1.619.

Salvador em alta

Os destinos mais buscados no país para o período estão na região Nordeste. As três primeiras posições do ranking estão com Recife, Salvador e Maceió. A lista ainda traz Fortaleza, Porto Seguro, João Pessoa e Natal.

