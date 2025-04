VINGANÇA

PM morre após ser atropelado propositalmente em estacionamento de shopping

Carro passou duas vezes por cima da vítima

Um policial militar aposentado morreu após ser atropelado, de propósito, duas vezes pelo mesmo carro. O crime aconteceu no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, em São Paulo, na noite de terça-feira (15). A polícia acredita que o homicídio foi motivado por vinganca. >

A vítima, identificada como Abel Silva, de 58 anos, se envolveu no ano passado em uma briga de trânsito com um homem de 30 anos, identificado como Luan Bonifácio. A confusão terminou na morte de Luan, que foi baleado sete vezes. Abel era investigado pelo crime e chegou a ser preso.>

Enquanto isso, a família pressionava a polícia para intensificar a investigação contra o PM. Eles reuniram mais de 70 imagens para confirmar que o policial era o autor do crime. >

Agora solto - não há detalhes das circunstâncias de sua soltura - ele foi atropelado. O autor do novo crime não foi identificado, mas o carro era do pai de Luan, Osvaldo Bonifácio.>

A polícia conseguiu identificar o dono do carro porque, na fuga, o para-choque do carro, com a placa, caiu. >