VIOLÊNCIA

Polícia investiga morte de ex-militar que foi obrigado a beber ácido em assalto

Tiago Augusto Nicolau, de 30 anos, foi encontrado no Leme, no interior de São Paulo

Tiago Augusto Nicolau foi encontrado no dia 10 de junho por um trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar, em uma estrada vicinal que liga a sede do município ao bairro do Caju, na zona rural. Ele estava consciente e contou que foi rendido por dois assaltantes.>