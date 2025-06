VIOLÊNCIA

Ministério Público denuncia humorista por feminicídio de miss baiana

Marcelo Alves confessou ter matado Raíssa Suelen, 23 anos, em Curitiba (PR)

O filho de Marcelo, Dhony de Assis, também foi denunciado por fraude processual qualificada e ocultação de cadáver. A participação dele no feminicídio ainda é investigada. Cabe à Justiça aceitar ou não as denúncias contra ambos, que permanecem presos. >

Relembre o caso

Marcelo chegou a acolher a família da vítima em sua casa e participou das buscas antes de confessar o assassinato no dia 9 de junho. De acordo com a delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, a versão apresentada por ele não é compatível com os indícios apurados. Um laudo preliminar não confirmou a morte por estrangulamento e sugeriu que Raíssa poderia ter sido dopada, já que não havia marcas de defesa no corpo.>