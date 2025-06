FEMINICÍDIO

Corpo de miss morta no Paraná chega à Bahia com cortejo de amigos e familiares

Corpo de Raíssa será velado durante a noite e sepultado na manhã de sexta-feira (13) em sua cidade natal

Após atraso em voo , o corpo da baiana Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, assassinada pelo humorista e amigo Marcelo Alves no Paraná , chegou a Paulo Afonso, cidade natal dela, no norte da Bahia, nesta quinta-feira (12). >

Um cortejo foi realizado por familiares e amigos da jovem entre a rodoviária e o ginásio esportivo, onde seu corpo será velado ao longo da noite. A informação é do g1.>

O caixão de Raíssa foi coberto com uma bandeira do município, e uma foto dela foi colocada no carro funerário, que tocou músicas em sua homenagem. O sepultamento está previsto para a manhã de sexta-feira (13).>