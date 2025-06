FEMINICÍDIO

Caso Raíssa: atraso em voo adia velório e enterro de baiana assassinada no Paraná

Corpo da ex-miss só deve ser enterrado na manhã desta sexta, em Paulo Afonso

O sepultamento de Raíssa Suellen Ferreira da Silva, jovem baiana assassinada no Paraná, foi adiado após um atraso no voo que levaria seu corpo de São Paulo até Aracaju. A mudança alterou toda a programação da despedida da jovem, ex-Miss Serra Branca Teen, que havia sido inicialmente marcada para esta quinta-feira (12) em Paulo Afonso, interior da Bahia. >

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família informou que o corpo deve chegar ao município baiano por volta das 17h30 de hoje. Com isso, o velório foi transferido para o fim da tarde, no Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães. O enterro, que ocorreria às 16h de hoje, foi reagendado para a manhã desta sexta-feira (13), no cemitério local. "Pedimos desculpas pelo transtorno", diz o comunicado assinado pelos familiares.>

A Polícia Civil do Paraná trata o caso como feminicídio. O principal suspeito é Marcelo Alves, de 41 anos, humorista e motorista de aplicativo, que era amigo de infância de Raíssa. Ele confessou o crime e está preso. Segundo as investigações, Marcelo a atraiu sob o pretexto de ajudá-la profissionalmente, declarou-se apaixonado e, diante da recusa, a estrangulou com uma abraçadeira plástica. O corpo foi enrolado em uma lona e enterrado com a ajuda do filho, que já foi liberado mediante fiança após ser acusado de participação na ocultação do cadáver.>