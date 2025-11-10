Acesse sua conta
Policial penal é morta e muro da casa recebe pichações  de “X9” e “CV”

Suspeito foi preso no sábado (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:02

Policial penal é encontrada morta dentro de casa
Policial penal é encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução

Uma policial penal identificada como Edivânia da Silva foi encontrada morta dentro de casa no último sábado (8), no município de Patos, no Sertão da Paraíba. A polícia encontrou pichações de “X9” e “CV” no muro da casa da servidora pública. As informações são da coluna Na Mira, do Metrópoles.

Ela era procurada por familiares desde sexta-feira (7), quando não retornou às tentativas de contato dos parentes. Apesar das pichações, que poderiam indicar ação de alguma facção, as investigações da polícia apontam o marido de Edivânia como principal suspeito do crime. O homem foi preso temporariamente no sábado, em Caetés, em Pernambuco. Ele teria fugido de casa após o crime.

Equipes da Polícia Militar da Paraíba e da Polícia Civil, acompanhadas da diretora do presídio onde a vítima trabalhava, estiveram no local. A porta da residência estava aberta e, segundo informações preliminares, Edivânia estava fardada no momento em que foi morta. A possível relação entre as marcas e o crime será investigada.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB) lamentou profundamente a morte da servidora, descrita pela corporação como “dedicada e profissional”. O órgão informou que Edivânia da Silva integrava os quadros da Seap desde 2012 e, atualmente, estava lotada na Penitenciária Feminina de Patos.

