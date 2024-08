BRASIL

Professor é morto a tiros caminho de aula no Paraná

Mesmo após o professor cair no chão, o criminoso continuou atirando

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 16:22

Crime ocorreu em Esperança Nova, noroeste do Paraná Crédito: Reprodução

O professor Diego Callegario dos Santos, 33, foi alvejado e morreu a caminho de aula em um ginásio na cidade Esperança Nova, no noroeste do Paraná. A fatalidade ocorreu na terça-feira (21), quando o criminoso seguiu o educador até o local de trabalho e disparou 10 tiros à queima-roupa. As informações são do UOL.

No momento do crime, haviam 10 outras pessoas dentro do ginásio. Diego, que estava designado para ministrar uma aula de educação física, morreu em frente a outra funcionária da instituição. Ela não foi atingida. Mesmo após o professor cair no chão, o criminoso continuou atirando. O homem fugiu sem levar nenhum pertence.

O Delegado Luiz Eduardo Trajano afirma que a polícia já começou as diligências para esclarecer o autor e motivação do crime. "Já foram realizadas oitivas de pessoas envolvidas na situação que possam trazer algum elemento de prova ou convicção", informa.

Além de professor, Diego também era assessor na Secretária de Esporte do município. Ao saber do ocorrido, a prefeitura de Esperança Nova se pronunciou relatando que vai auxiliar nas investigações e que está em choque com a situação.

Diego Callegario dos Santos Crédito: Arquivo familiar