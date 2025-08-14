Professora é sequestrada e criminosos pedem R$ 3,3 milhões em bitcoins

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:22
Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) após sequestrarem uma professora aposentada e exigirem resgate de R$ 3,3 milhões em bitcoins, em março deste ano. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, em Recife (PE). De acordo com a corporação, a mulher foi perseguida pela quadrilha, que a raptou no momento em que ela saía de um fórum.
De acordo com as investigações, os criminosos usaram um veículo com placa clonada para praticar o crime. Quatro bandidos foram presos e responderão por extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado Jorge Pinto, responsável pela investigação, a mulher sequestrada é mãe de um homem que trabalha com gestão de criptomoedas.