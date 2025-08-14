NA MIRA

Professora é sequestrada e criminosos pedem R$ 3,3 milhões em bitcoins

A mulher foi mantida em cativeiro por mais de 12 horas, sob a mira de arma de fogo. O filho dela, que mora em Portugal, pagou o resgate

Metrópoles

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:22

Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) após sequestrarem uma professora aposentada e exigirem resgate de R$ 3,3 milhões em bitcoins, em março deste ano. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, em Recife (PE). De acordo com a corporação, a mulher foi perseguida pela quadrilha, que a raptou no momento em que ela saía de um fórum.