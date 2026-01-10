Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba como renovar a CNH automaticamente e de graça

Renovação automática está disponível para os "bons motoristas"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:44

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
Divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola será nesta quarta (23) Crédito: Ciretran

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está disponível. Com a medida, que é gratuita, condutores não precisam mais realizar exames presenciais, ir ao Detran ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento. Mas o benefício é válido apenas para o chamado "bom condutor".

Para ser considerado desta forma, o motorista precisa cumprir os seguintes critérios: não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses; não ter infrações de trânsito registradas no documento no mesmo período; e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
1 de 10
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

Nesse caso, vai aparecer o selo Bom Condutor no aplicativo da CNH do Brasil. Para aderir ao RNPC, o motorista deve abrir o aplicativo CNH Brasil. Em seguida, selecionar a opção "Condutor", acessar "Cadastro Positivo" e tocar em "Autorizar participação".

O bom condutor terá a carteira de motorista atualizada diretamente no sistema assim que o documento vencer. O processo será totalmente automático e digital, via Senatran.

Vale citar que a renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica, como em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde.. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.

E a CNH física?

De acordo com as novas regras, apenas a versão digital da CNH é renovada automaticamente. Ou seja, caso o condutor queira o documento físico, será preciso solicitá-lo separadamente, após a renovação da versão digital. 

Para receber a CNH física, o motorista pode fazer a solicitação pelo aplicativo CNH Brasil ou ir presencialmente até uma unidade do Detran do estado onde reside.

Porém, é preciso lembrar que as novas regras não eliminaram o custo de emissão da carteira física. O valor varia conforme o Detran de cada estado. Na Bahia, a taxa do serviço de renovação simples é de R$ 230,94, de acordo com o site do Detran-BA.

Leia mais

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Imagem - CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras

CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras

Imagem - CNH mais barata na Bahia: confira quando os novos valores serão cobrados

CNH mais barata na Bahia: confira quando os novos valores serão cobrados

Tags:

Trânsito Motorista Cnh

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena: veja quais são suas chances de ficar milionário com aposta de 9 números

Mega-Sena: veja quais são suas chances de ficar milionário com aposta de 9 números
Imagem - Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Resultado da Lotofácil 3583, desta sexta-feira (9)

Resultado da Lotofácil 3583, desta sexta-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa