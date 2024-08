SEM ACESSO

Saiba como salvar seus dados no X antes da suspensão da plataforma

Com a determinação da suspensão da rede social X no Brasil, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (30), os usuários se agilizam para salvar as postagens e dados antes da suspensão da plataforma.

De acordo com a Central de Ajuda da plataforma, o arquivo terá informações do perfil do usuário, posts, mensagens diretas, "Moments", mídias (imagens, vídeos e GIFs anexados aos conteúdos, mensagens diretas ou Moments), lista de seguidores, lista das contas seguidas, catálogo de endereços, listas criadas, seguidas ou das quais o usuário participa, interesses e informações demográficas inferidas sobre a pessoa, informações sobre anúncios vistos ou com os quais interagiu no X, entre outras.