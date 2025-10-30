Sede da TV Globo é invadida por homem em surto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:23
A sede da TV Globo no bairro da Vila Cordeiro, na zona sul de São Paulo, foi invadida por um homem de 42 na noite desta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, o invasor apresentava sinais de confusão mental quando invadiu as dependências da emissora.
O homem foi contido pela equipe de segurança da Globo logo após a invasão, e encaminhado ao Juízado Especial Criminal (Jecrim), segundo boletim de ocorrência obtido pelo Portal LeoDias.
A TV Globo informou, em nota, que o homem foi contido sem uso de violência física ou armas. "Um homem em surto invadiu a área de armazenagem da Globo SP num carro de aplicativo, depois de ameaçar o motorista. Ele foi contido sem que houvesse danos ou feridos", declarou a emissora.
Já a PM reforçou que não houve danos físicos nem materiais durante o incidente. Agentes que atenderam à ocorrênci disseram que o homem estava desorientado e não representou risco aos funcionários ou ao público.