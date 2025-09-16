RECONHECIMENTO

Seis cidades brasileiras têm hospitais entre os melhores do mundo

Ao todo, 22 unidades de saúde do Brasil aparecem na lista

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:29

Hospital Sírio-Libanês Crédito: Divulgação

Vinte e dois hospitais de seis cidades brasileiras aparecem no ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026, divulgado pela revista americana "Newsweek", sobre as melhores instituições de saúde do mundo.

Do total, 16 ficam em São Paulo (SP), além de um em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), cada.

Ainda aparecem instituições públicas, como Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas – Campinas (SP) e Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-USP) – São Paulo (SP), e privadas, Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo (SP) e Hospital Sírio-Libanês – São Paulo (SP).

O ranking é baseado em uma pesquisa online mundial realizada de maio a julho de 2025, utilizando recomendações de profissionais médicos, além de dados de acreditação e certificações, e a Pesquisa de Implementação de PROMs da Statista. Hospitais com expertise em diversas áreas receberam recomendações separadas para cada especialidade.

No ranking global, os hospitais reconhecidos incluem a Cleveland Clinic, o Hospital for Sick Children, o Johns Hopkins Hospital, a Mayo Clinic-Rochester e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



Saiba os melhores hospitais brasileiros do mundo:

Mater Dei Hospital Santo Agostinho – Belo Horizonte, MG

Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas – Campinas, SP

Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba, PR

Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre, RS

Hospital Pró-Cardíaco – Rio de Janeiro, RJ

Pro Matre Paulista – São Paulo, SP

A.C. Camargo Cancer Center – São Paulo, SP

BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – São Paulo, SP

GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP) – São Paulo, SP

HCor (Hospital do Coração) – São Paulo, SP

Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo, SP

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP

Hospital e Maternidade Santa Joana – São Paulo, SP

Hospital e Maternidade Sepaco – São Paulo, SP

Hospital Infantil Sabará – São Paulo, SP

Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo, SP

Hospital Nove de Julho – São Paulo, SP

Hospital São Luiz Itaim – São Paulo, SP

Hospital São Paulo – UNIFESP – São Paulo, SP

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo, SP

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo, SP