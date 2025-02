STM abre vagas com salários de até R$ 14,8 mil em 11 estados

SAIBA COMO PARTICIPAR

STM abre vagas com salários de até R$ 14,8 mil em 11 estados

Convocação pode ocorrer para cidades como Salvador, Recife e São Paulo

O Superior Tribunal Militar (STM) publicou nesta sexta-feira (28) um edital para concurso público com 80 vagas imediatas de nível superior e salários de até R$ 14,8 mil. Ao todo, os selecionados podem ir para 11 estados, incluindo a Bahia, além do Distrito Federal. >

Os cargos são de analista judiciário e técnico judiciário, com oportunidade de atuação nas áreas administrativa, de tecnologia, comunicação e contabilidade (acesse o edital abaixo). >

As inscrições podem ser feitas online entre 7 de março e 4 de abril. A aplicação das provas será em 8 de junho e o resultado final das provas objetivas e discursivas sai em 4 e 9 de julho, respectivamente. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é responsável pelo certame. >

Os selecionados poderão ser convocados para posse em qualquer cidade onde já tem sede do STM. São elas: Bagé (RS), Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), São Paulo (SP). >

Para mais informações, os candidatos devem acessar o edital completo disponível no Diário Oficial da União ou no site do Cebraspe.>