ASTROLOGIA

Touro, Câncer, Leão e Virgem vão receber uma mensagem direta do universo neste sábado (8 de novembro)

Dia traz revelações, encerramentos e verdades que não podem mais ser ignoradas

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Neste sábado, dia 8 de novembro, o universo envia sinais poderosos para quem está pronto para enxergar a verdade. Este é um momento de clareza e transformação, quando algo que estava confuso ou escondido finalmente vem à tona. As revelações podem ser intensas, mas também libertadoras. Para quatro signos do zodíaco, essa energia traz um recado claro: é hora de parar de se enganar e abrir espaço para o novo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Algo que você vinha tentando evitar agora se mostra de forma inegável. Pode ser uma verdade emocional ou uma situação que precisa mudar - o importante é que você finalmente entende o que o universo quer te mostrar. A sensação é de leveza depois da tempestade.

Dica cósmica: Liberar o que não te traz paz é o primeiro passo para atrair o que te faz florescer.

Câncer:

Este é um dia de revelações emocionais. Você pode perceber que não precisa mais esconder o que sente nem fingir que está tudo bem. A sinceridade - principalmente com você mesma - será o que muda o jogo.

Dica cósmica: Falar o que o coração pede é mais curativo do que qualquer silêncio.

Leão:

Você vai enxergar suas relações com novos olhos. Pode perceber quem te apoia de verdade e quem só está por perto por conveniência. A verdade pode doer, mas ela liberta e te devolve o brilho que é só seu.

Dica cósmica: O amor verdadeiro nunca te pede para diminuir quem você é.

Virgem:

Um processo interno se conclui: você entende que aceitar a realidade não é desistir, e sim amadurecer. Quando você solta o controle e deixa as coisas fluírem, descobre que há paz na entrega.

Dica cósmica: Confie no seu valor, o universo sempre recompensa quem age com autenticidade.