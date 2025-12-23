Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quais são as chances de ganhar a Mega da Virada de R$ 1 bilhão, segundo a ciência

Sorteio histórico acontece em 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:26

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Mega da Virada, principal sorteio da Caixa no fim do ano, chega à sua 17ª edição com um prêmio recorde de R$ 1 bilhão, 57% maior que os R$ 635 milhões do ano passado. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 22h, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Caixa, e as apostas vão até as 20h.

O valor histórico é resultado de duas mudanças na mecânica do prêmio: o aumento da arrecadação destinada à premiação, de 5% para 10%, e a maior parcela do prêmio destinada à faixa principal, que agora corresponde a 90% do total. Diferente de outros concursos da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco dezenas, e assim por diante.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O histórico de premiações mostra crescimento consistente nos últimos anos:

2024: R$ 635,4 milhões

2023: R$ 588,9 milhões (aproximadamente R$ 643 milhões em valores atuais)

2022: R$ 542 milhões (aprox. R$ 619 milhões)

2021: R$ 378 milhões (aprox. R$ 458 milhões)

2020: R$ 325 milhões (aprox. R$ 437 milhões)

Desde a primeira edição, em 2009, 130 apostas acertaram as seis dezenas. Apesar do prêmio bilionário, a probabilidade de ganhar é extremamente baixa: 1 em 50.063.860, segundo cálculos da Caixa. Isso equivale a mais de 50 milhões de combinações possíveis entre os 60 números disponíveis.

Segundo matemáticos, a única forma real de aumentar as chances é apostar mais números ou participar de bolões, permitindo concorrer com mais combinações de forma prática. Por exemplo, apostar em sete dezenas equivale a fazer sete jogos de seis números, multiplicando a chance de ganhar. Porém, o custo aumenta proporcionalmente: o jogo mínimo de seis dezenas custa R$ 6, e sete dezenas saem por R$ 42.

Leia mais

Imagem - Prêmio da Mega da Virada salta para R$ 1 bilhão e quebra recorde

Prêmio da Mega da Virada salta para R$ 1 bilhão e quebra recorde

Imagem - Veja as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada desde a 1ª edição

Veja as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada desde a 1ª edição

Imagem - Confira todos os resultados da Mega da Virada desde a 1ª edição

Confira todos os resultados da Mega da Virada desde a 1ª edição

Existem números mais prováveis?

Não existem números “mais sortudos” ou combinações com maior probabilidade. Números que saíram com frequência em sorteios anteriores não aumentam as chances futuras, pois cada sorteio é aleatório e independente. Além disso, apostar em datas de aniversário pode aumentar a probabilidade de dividir o prêmio com outros apostadores.

Apesar das chances ínfimas de ganhar, a Mega da Virada mantém o apelo popular. Eventos raros, como ser atingido por um raio ou mordido por um tubarão, são estatisticamente mais prováveis que vencer o concurso. Especialistas destacam que a loteria deve ser vista como entretenimento, não investimento.

O que dá para comprar com o prêmio?

Com R$ 1 bilhão da Mega da Virada, seria possível montar uma coleção de carros de luxo de dar inveja a qualquer colecionador. Por exemplo, você poderia comprar 20 Ferraris no valor médio de R$ 5 milhões cada, ou 25 Lamborghinis de R$ 4 milhões cada, e ainda sobrariam centenas de milhões para outros modelos como Porsche 911 (R$ 1 milhão cada) ou Mercedes-Benz Maybach (R$ 2 milhões cada). Só a frota de carros poderia custar cerca de R$ 150 milhões, deixando ainda mais de R$ 800 milhões disponíveis.

No setor imobiliário, o prêmio permitiria comprar dezenas de apartamentos de luxo em São Paulo ou Rio de Janeiro, avaliados em torno de R$ 10 milhões cada, totalizando 100 imóveis de alto padrão. Ou, se preferir, adquirir cinco mansões à beira-mar de R$ 50 milhões cada, com piscinas, quadras e helipontos. Além disso, R$ 1 bilhão seria suficiente para comprar um iate de luxo de R$ 200 milhões, ou até um jato particular de R$ 350 milhões, ainda mantendo reservas milionárias para investimentos, viagens e estilo de vida exclusivo.

Tags:

Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Alexandre de Moraes diz que encontro com presidente do BC foi para discutir a lei Magnitsky

Alexandre de Moraes diz que encontro com presidente do BC foi para discutir a lei Magnitsky
Imagem - Bolsa Família 2026: veja o calendário de pagamento e saiba como receber

Bolsa Família 2026: veja o calendário de pagamento e saiba como receber
Imagem - Lula assina o indulto de Natal e deixa presos do 8 de janeiro e delatores de fora

Lula assina o indulto de Natal e deixa presos do 8 de janeiro e delatores de fora

MAIS LIDAS

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
01

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
02

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
03

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)