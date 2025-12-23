MAIOR PRÊMIO DA HISTÓRIA

Veja quais são as chances de ganhar a Mega da Virada de R$ 1 bilhão, segundo a ciência

Sorteio histórico acontece em 31 de dezembro

A Mega da Virada, principal sorteio da Caixa no fim do ano, chega à sua 17ª edição com um prêmio recorde de R$ 1 bilhão, 57% maior que os R$ 635 milhões do ano passado. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 22h, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Caixa, e as apostas vão até as 20h.

O valor histórico é resultado de duas mudanças na mecânica do prêmio: o aumento da arrecadação destinada à premiação, de 5% para 10%, e a maior parcela do prêmio destinada à faixa principal, que agora corresponde a 90% do total. Diferente de outros concursos da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco dezenas, e assim por diante.

O histórico de premiações mostra crescimento consistente nos últimos anos:

2024: R$ 635,4 milhões

2023: R$ 588,9 milhões (aproximadamente R$ 643 milhões em valores atuais)

2022: R$ 542 milhões (aprox. R$ 619 milhões)

2021: R$ 378 milhões (aprox. R$ 458 milhões)

2020: R$ 325 milhões (aprox. R$ 437 milhões)

Desde a primeira edição, em 2009, 130 apostas acertaram as seis dezenas. Apesar do prêmio bilionário, a probabilidade de ganhar é extremamente baixa: 1 em 50.063.860, segundo cálculos da Caixa. Isso equivale a mais de 50 milhões de combinações possíveis entre os 60 números disponíveis.

Segundo matemáticos, a única forma real de aumentar as chances é apostar mais números ou participar de bolões, permitindo concorrer com mais combinações de forma prática. Por exemplo, apostar em sete dezenas equivale a fazer sete jogos de seis números, multiplicando a chance de ganhar. Porém, o custo aumenta proporcionalmente: o jogo mínimo de seis dezenas custa R$ 6, e sete dezenas saem por R$ 42.

Existem números mais prováveis?

Não existem números “mais sortudos” ou combinações com maior probabilidade. Números que saíram com frequência em sorteios anteriores não aumentam as chances futuras, pois cada sorteio é aleatório e independente. Além disso, apostar em datas de aniversário pode aumentar a probabilidade de dividir o prêmio com outros apostadores.

Apesar das chances ínfimas de ganhar, a Mega da Virada mantém o apelo popular. Eventos raros, como ser atingido por um raio ou mordido por um tubarão, são estatisticamente mais prováveis que vencer o concurso. Especialistas destacam que a loteria deve ser vista como entretenimento, não investimento.

O que dá para comprar com o prêmio?

Com R$ 1 bilhão da Mega da Virada, seria possível montar uma coleção de carros de luxo de dar inveja a qualquer colecionador. Por exemplo, você poderia comprar 20 Ferraris no valor médio de R$ 5 milhões cada, ou 25 Lamborghinis de R$ 4 milhões cada, e ainda sobrariam centenas de milhões para outros modelos como Porsche 911 (R$ 1 milhão cada) ou Mercedes-Benz Maybach (R$ 2 milhões cada). Só a frota de carros poderia custar cerca de R$ 150 milhões, deixando ainda mais de R$ 800 milhões disponíveis.