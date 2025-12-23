Veja quais são as chances de ganhar a Mega da Virada de R$ 1 bilhão, segundo a ciência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:26
A Mega da Virada, principal sorteio da Caixa no fim do ano, chega à sua 17ª edição com um prêmio recorde de R$ 1 bilhão, 57% maior que os R$ 635 milhões do ano passado. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 22h, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Caixa, e as apostas vão até as 20h.
O valor histórico é resultado de duas mudanças na mecânica do prêmio: o aumento da arrecadação destinada à premiação, de 5% para 10%, e a maior parcela do prêmio destinada à faixa principal, que agora corresponde a 90% do total. Diferente de outros concursos da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco dezenas, e assim por diante.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
O histórico de premiações mostra crescimento consistente nos últimos anos:
2024: R$ 635,4 milhões
2023: R$ 588,9 milhões (aproximadamente R$ 643 milhões em valores atuais)
2022: R$ 542 milhões (aprox. R$ 619 milhões)
2021: R$ 378 milhões (aprox. R$ 458 milhões)
2020: R$ 325 milhões (aprox. R$ 437 milhões)
Desde a primeira edição, em 2009, 130 apostas acertaram as seis dezenas. Apesar do prêmio bilionário, a probabilidade de ganhar é extremamente baixa: 1 em 50.063.860, segundo cálculos da Caixa. Isso equivale a mais de 50 milhões de combinações possíveis entre os 60 números disponíveis.
Segundo matemáticos, a única forma real de aumentar as chances é apostar mais números ou participar de bolões, permitindo concorrer com mais combinações de forma prática. Por exemplo, apostar em sete dezenas equivale a fazer sete jogos de seis números, multiplicando a chance de ganhar. Porém, o custo aumenta proporcionalmente: o jogo mínimo de seis dezenas custa R$ 6, e sete dezenas saem por R$ 42.
Existem números mais prováveis?
Não existem números “mais sortudos” ou combinações com maior probabilidade. Números que saíram com frequência em sorteios anteriores não aumentam as chances futuras, pois cada sorteio é aleatório e independente. Além disso, apostar em datas de aniversário pode aumentar a probabilidade de dividir o prêmio com outros apostadores.
Apesar das chances ínfimas de ganhar, a Mega da Virada mantém o apelo popular. Eventos raros, como ser atingido por um raio ou mordido por um tubarão, são estatisticamente mais prováveis que vencer o concurso. Especialistas destacam que a loteria deve ser vista como entretenimento, não investimento.
O que dá para comprar com o prêmio?
Com R$ 1 bilhão da Mega da Virada, seria possível montar uma coleção de carros de luxo de dar inveja a qualquer colecionador. Por exemplo, você poderia comprar 20 Ferraris no valor médio de R$ 5 milhões cada, ou 25 Lamborghinis de R$ 4 milhões cada, e ainda sobrariam centenas de milhões para outros modelos como Porsche 911 (R$ 1 milhão cada) ou Mercedes-Benz Maybach (R$ 2 milhões cada). Só a frota de carros poderia custar cerca de R$ 150 milhões, deixando ainda mais de R$ 800 milhões disponíveis.
No setor imobiliário, o prêmio permitiria comprar dezenas de apartamentos de luxo em São Paulo ou Rio de Janeiro, avaliados em torno de R$ 10 milhões cada, totalizando 100 imóveis de alto padrão. Ou, se preferir, adquirir cinco mansões à beira-mar de R$ 50 milhões cada, com piscinas, quadras e helipontos. Além disso, R$ 1 bilhão seria suficiente para comprar um iate de luxo de R$ 200 milhões, ou até um jato particular de R$ 350 milhões, ainda mantendo reservas milionárias para investimentos, viagens e estilo de vida exclusivo.