PEDOFILIA

Vereador bolsonarista preso estuprou mãe, filha e fez terror psicológico

Político demonstrou interesse na filha da mulher, que tinha apenas 8 anos, e passou a estuprar a criança em seu próprio consultório

A Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) descobriu novas vítimas do médico e vereador Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa (foto em destaque), preso no último sábado (31) por suspeita de estupro e armazenamento de imagens de abuso sexual infantil. De acordo com os investigadores, as vítimas são mãe e filha, de 29 e 8 anos. >