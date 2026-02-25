POLÍCIA

Vereadora atropela namorado após ser alvo de agressões com chutes e socos; veja vídeo

Imagens mostram momento em que carro atinge motociclista após discussão

Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:56

Vereadora atropelou namorado após agressões Crédito: Reprodução

A vereadora Aline Santos (MDB), 36 anos, de Embu das Artes, em São Paulo, atropelou o namorado após ser agredida por ele. De acordo com informações do g1, o caso foi registrado durante um passeio de moto, quando Bruno Marcelo Araujo de Souza, agrediu Aline após uma discussão na Estrada de Itapecerica Campo Limpo.

A discussão teria se iniciado após, em determinado momento do passeio, Bruno ter parado o veículo e a deixado a vereadora sozinha na via, o que a desapontou. Ao ser questionado por ela, o suspeito teria iniciado as agressões, deixando lesões no nariz e no rosto, além de escoriações nos braços e nas pernas de Aline.

Depois das agressões, Aline declarou que entrou no seu carro para sair da região. Nesse instante, Bruno teria posicionado a motocicleta à frente do veículo. A parlamentar então acelerou na direção dele. O caso foi registrado no dia 25 de dezembro do ano passado, mas o g1 e a TV Globo tiveram acesso às imagens do atropelamento nesta semana.

A gravação mostra o motociclista seguindo em linha reta, em velocidade constante. Poucos segundos depois, o carro conduzido pela vereadora surge na pista contrária. Em seguida, o automóvel é direcionado contra o homem, que é arremessado sobre o capô e cai no asfalto.

Na sequência, o veículo passa por cima da moto, que estava sobre ele. De acordo com o depoimento prestado por Aline à Polícia Civil, após o atropelamento, Bruno teria fugido levando o celular dela e, com o aparelho, enviado mensagens à assessoria da vereadora dizendo que mataria Aline "caso ela registre ocorrência contra ela".

Nas imagens, o homem aparece caído na via, aparentemente sem conseguir se levantar após o impacto. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Embu das Artes como lesão corporal, ameaça e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.