Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Mulher sequestrada pelo ex salta de carro e pede socorro à PM

Câmera de um posto de gasolina gravou a cena; homem foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:03

Homem é contido pelos policiais militares que estavam em ronda
Homem é contido pelos policiais militares que estavam em ronda Crédito: Reprodução

A câmera de um posto de gasolina da cidade de Corinto, no interior de Minas Gerais, flagrou uma cena inacreditável. Um carro abastecia e dá para ver uma mulher no banco do passageiro. Uma viatura da Polícia Militar chega e, em apenas três segundos, a mulher salta do carro, entra na viatura e o homem sai atrás, partindo para cima dela, sendo contido pelos agentes.

O caso aconteceu na madrugada dessa terça-feira (26). O agressor, identificado como Reinaldo Azevedo Filho, foi preso. Segundo o g1 Grande Minas, ele é ex-companheiro da mulher de 28 anos e a havia estuprado e sequestrado antes de parar no posto de combustíveis.

O capitão da PM Márcio Brandão disse ao portal que a vítima foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício. “Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando”, afirma o capitão.

Os policiais que resgataram a mulher estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto de combustível para prevenir crimes. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil informou que ele já foi levado para o sistema prisional.

Leia mais

Imagem - Quatro detentos são transferidos após inspeção em presídio na Bahia

Quatro detentos são transferidos após inspeção em presídio na Bahia

Imagem - Torcida organizada do Vitória se reúne com diretoria e exige afastamento de atacante

Torcida organizada do Vitória se reúne com diretoria e exige afastamento de atacante

Imagem - Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Mais recentes

Imagem - Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental
Imagem - STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo
Imagem - 501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua