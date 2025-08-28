VÍDEO: Mulher sequestrada pelo ex salta de carro e pede socorro à PM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:03
A câmera de um posto de gasolina da cidade de Corinto, no interior de Minas Gerais, flagrou uma cena inacreditável. Um carro abastecia e dá para ver uma mulher no banco do passageiro. Uma viatura da Polícia Militar chega e, em apenas três segundos, a mulher salta do carro, entra na viatura e o homem sai atrás, partindo para cima dela, sendo contido pelos agentes.
O caso aconteceu na madrugada dessa terça-feira (26). O agressor, identificado como Reinaldo Azevedo Filho, foi preso. Segundo o g1 Grande Minas, ele é ex-companheiro da mulher de 28 anos e a havia estuprado e sequestrado antes de parar no posto de combustíveis.
O capitão da PM Márcio Brandão disse ao portal que a vítima foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício. “Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando”, afirma o capitão.
Os policiais que resgataram a mulher estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto de combustível para prevenir crimes. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil informou que ele já foi levado para o sistema prisional.