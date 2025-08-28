MINAS GERAIS

VÍDEO: Mulher sequestrada pelo ex salta de carro e pede socorro à PM

Câmera de um posto de gasolina gravou a cena; homem foi preso em flagrante

Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:03

Homem é contido pelos policiais militares que estavam em ronda Crédito: Reprodução

A câmera de um posto de gasolina da cidade de Corinto, no interior de Minas Gerais, flagrou uma cena inacreditável. Um carro abastecia e dá para ver uma mulher no banco do passageiro. Uma viatura da Polícia Militar chega e, em apenas três segundos, a mulher salta do carro, entra na viatura e o homem sai atrás, partindo para cima dela, sendo contido pelos agentes.

O caso aconteceu na madrugada dessa terça-feira (26). O agressor, identificado como Reinaldo Azevedo Filho, foi preso. Segundo o g1 Grande Minas, ele é ex-companheiro da mulher de 28 anos e a havia estuprado e sequestrado antes de parar no posto de combustíveis.

NO RADAR BRASIL: Mulher, 28, sequestrada e violentada pelo ex-marido, 35, escapou ao correr para viatura da PM em posto de combustíveis, em Corinto (MG). Ele foi preso em flagrante (Reprodução) pic.twitter.com/RNsDNRpb3M — NO RADAR RIBEIRÃO (@LucinhoMendes) August 28, 2025

O capitão da PM Márcio Brandão disse ao portal que a vítima foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício. “Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando”, afirma o capitão.