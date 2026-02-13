Acesse sua conta
Alinne Rosa anima Pipoca no Campo Grande no segundo dia do Carnaval

É a primeira apresentação da cantora na folia soteropolitana deste ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:15

Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande Crédito: Millena Marques/CORREIO

A Pipoca de Alinne Rosa arrasta fãs da cantora pelo Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (13), segundo dia oficial do Carnaval de Salvador. Desde a saída do trio elétrico, os foliões acompanham os sucessos da cantora. O trio segue devagar pelo circuito, e a energia do público não diminui.

Alinne Rosa veste um figurino que presta homenagem a Gal Costa, com peças em vermelho e branco e uma rosa vermelha no cabelo.

Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande

Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa vestiu figurino com homenagem a Gal Costa por Reprodução/Instagram @yagomesquitta
Alinne Rosa vestiu figurino com homenagem a Gal Costa por Reprodução/Instagram @yagomesquitta
Alinne Rosa vestiu figurino com homenagem a Gal Costa por Reprodução/Instagram @yagomesquitta
Alinne Rosa vestiu figurino com homenagem a Gal Costa por Reprodução/Instagram @yagomesquitta
Alinne Rosa vestiu figurino com homenagem a Gal Costa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO

“É impressionante ver a conexão que ela tem com o público. Quando Alinne canta, todo mundo canta junto. Estou curtindo cada minuto”, diz Alan Santos, arquiteto de 28 anos, fã da cantora, enquanto acompanha a Pipoca.

A aposta de Alinne para a disputa de música do Carnaval é 'Wagner Moura', uma homenagem ao ator baiano, que foi indicado ao Oscar pela atuação no filme brasileiro 'O Agente Secreto'.

Ainda no Carnaval de Salvador, Alinne comanda o bloco O Vale no Circuito Dodô (Barra) e um show no Camarote Baiano, na segunda-feira (16).

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Alinne Rosa gal Costa Campo Grande Carnaval 2026 Circuito Osmar

