DE FOLGA

Ana Maria Braga passa o Carnaval na Bahia e posta foto de biquíni: 'Paraíso'

Apresentadora do 'Mais Você' falou que está vivendo 'dias de paz e tranquilidade' com o namorado

Ana Maria Braga resolveu aproveitar os dias de Carnaval na Bahia. Mas nada de ir para a folia em Salvador. A apresentadora do Mais Você, de 75 anos, optou por relaxar na praia ao lado do namorado, o jornalista Fábio Arruda, de 54. Nesta segunda-feira (3), ela compartilhou algumas fotos de biquíni, mostrando o cenário paradisíaco.>

"Dias de paz e tranquilidade", escreveu, na legenda da publicação. "Um dos meus refúgios favoritos. Esse pedacinho da Bahia, com suas praias de areia branca e mar cristalino, parece intocado. Caminhar por aqui é como pisar no paraíso, a gente até esquece do mundo. Longe do barulho e da pressa", disse, em outra postagem.>