ESCOLTA DE GUERRA

Anitta chega escondida de máscara e é cercada por seguranças no Carnaval de Salvador

Cantora precisou contratar mais de 20 seguranças para circular com mais liberdade entre os foliões

Sem dúvidas, a participação de Anitta no trio do BaianaSystem foi um dos momentos mais marcantes da abertura do Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (27), no Campo Grande. Mas para garantir que tudo ocorresse sem imprevistos, a diva pop montou um esquema especial para entrar e sair do circuito com segurança. >