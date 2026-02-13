VEJA FOTOS

Aos 73 anos, Bell Marques repete clássicos e dá espaço para apostas em desfile no circuito Dodô

Cantor puxa o bloco Vumbora nesta sexta-feira (13), no circuito Dodô

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:22

Bell Marques comanda o Vumbora nesta sexta-feira (13) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Que Bell Marques é sinônimo de Carnaval, todo mundo já sabe. No entanto, o cantor também é exemplo de vitalidade. Aos 73 anos, o artista colocou sua clássica bandana na cabeça, a guitarra elétrica à frente do corpo e fez os foliões presentes no circuito Dodô (Barra/Ondina) saírem no chão com o Bloco Vumbora.

Era por volta das 15h30 quando a Barra já estava cheia de fãs do cantor que aguardavam ansiosamente pelo início do desfile. Entre eles, Ricardo Araújo, que se diz fã de Bell há muito tempo. “Desde jovem [sou fã]. Hoje eu tenho 58 anos, minha esposa 57. A gente sempre vem. Nana é sinônimo de Carnaval", disse.

Bell Marques comanda o Vumbora nesta sexta-feira (13) 1 de 9

"Bell sabe chamar o público, fazer as coisas no qual todos assistem, todos curtem, independente de quem seja, de outros países ou outras cidades. Enfim, todos estão aqui curtindo e esse carnaval maravilhoso só vai melhorar”, complementou.

Toda a ansiedade de Ricardo se esvaiu quando os primeiros acordes de guitarra passaram a ecoar pelo local. Gritos de alegria se misturaram ao som sintético e a energia foi para o alto, incluindo as mãos. Apesar de não ser a primeira atração do dia, foi Bell o responsável por levar o público ao êxtase, principalmente com o seu repertório já conhecido.

Com “Se me chamar eu vou” e “Diga que valeu”, Bell representou o sentimento de seus fãs em participar do desfile, tanto dentro quanto fora do bloco. Eles foram e, aparentemente, valeu sim. Além dos clássicos que marcaram gerações, teve espaço para mais – contrariando quem pensa que o cantor parou no tempo.

Sucessos recentes como “Que Calor É Esse” e “Coração Grandão (Se Você Tá com Bell)” foram incluídos no repertório. O artista também apresentou novidades que muitos foliões ouviram pela primeira vez agora no Carnaval, como “Inimigo do Fim”, “Esse Coração É Meu” e “Eu Te Amei”, lançadas ao longo dos dias de folia.

Ícone absoluto do Carnaval de Salvador, Bell Marques tem mais de 40 anos de trajetória na folia. Aos 73 anos de idade, o cantor vai mostrar neste ano que idade é apenas um número. Serão nove apresentações em seis dias, somando mais de 40 horas de música, ao longo do circuito Barra-Ondina e em alguns dos principais camarotes da folia.

Para a bioquímica Adriana Fonseca, fã do cantor há 20 anos, idade é só um número para Bell Marques. "Ele é um fenômeno né? 73 anos com a energia que ele tem, o carisma e o pique. É demais”, disse sobre a disposição do cantor. A paraibana, inclusive, falou que a jovialidade é contagiante e vai curtir até o final.

A agenda começou na quinta-feira (12) com o Bloco da Quinta e nesta sexta-feira (13) foi o comandante do Bloco Vumbora. Passando pelo Camarote Villa e pelo Camarote Salvador, a agenda só cessa na próxima terça-feira (17), quando Bell encerra o Carnaval à frente do Bloco Camaleão e no Camarote Brahma.

O Vumbora se consolidou como o bloco alternativo de Bell Marques, combinando repertório cheio de sucessos do axé e da própria carreira do cantor com a energia contagiante de seus foliões. A proposta é proporcionar uma experiência única, com uma atmosfera de festa que transforma o circuito Barra-Ondina em um verdadeiro caldeirão de alegria.