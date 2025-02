BLOCO AFRO

Bloco Ilê Aiyê divulga programação de Carnaval; veja os detalhes

Ilê Aiyê homenageia povo queniano em celebração aos seus 50 anos

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 11:06

Ilê Aiyê Crédito: Divulgação

O primeiro bloco afro do Brasil fará um Carnaval com um gosto ainda mais especial neste ano. O Ilê Aiyê completa 50 anos em 2025 e levará para a avenida uma imersão na ancestralidade africana. O tema deste ano será Kenya: Berço da Humanidade, uma homenagem ao país da África Oriental. Os detalhes da programação foram divulgados nesta terça-feira (25), confira os detalhes. >

A festa começará no sábado (1º), a partir das 20 horas, com a tradicional cerimônia de saída do bloco no Curuzu, considerada um dos momentos mais emocionantes do carnaval de Salvador. O ritual de fé abre caminhos e reúne milhares de pessoas, entre famosos e anônimos. >

Fazem parte do rito ancestral as bacias de milho, pipoca e pó de pemba, usadas para pedir boas energias e um grande Carnaval a Oxalá e Obaluaê. As pombas brancas são um espetáculo à parte, também dedicadas a Oxalá. Lorena Bispo, 22, eleita a nova Deusa do Ébano fará a estreia do seu reinado, ao lado das princesas Tainã de Palmares e Stéphanie Ingrid Souza.>

Programação

Após o tradicional ritual da saída do bloco na Ladeira do Curuzu, o trio do Ilê Aiyê segue em festa para o Plano Inclinado da Liberdade. De lá, os associados fazem uma pausa até se encontrarem novamente, horas depois, no Corredor da Vitória, onde a entidade inicia o seu primeiro desfile no circuito oficial, o Circuito Osmar, às 2 horas de domingo (2), em direção à Praça da Piedade.>

Na segunda-feira (3), às 18 horas, haverá a concentração no Corredor da Vitória, onde o desfile tem início às 19 horas no Circuito Osmar, no Campo Grande. Já na terça-feira (4), o terceiro e último desfile deste ano acontece no Campo Grande, a partir das 19 horas. >

As fantasias do bloco Ilê Aiyê podem ser adquiridas na Senzala do Barro Preto (Curuzu). A entrega para os associados começa na quarta-feira (26), das 14h às 20h. O valor é de R$ 1 mil.>

No domingo (2), haverá o tradicional Bloco Erê, ala infantil do Ilê Aiyê, às 16h. O bloco deve reunir mais de 800 crianças e adolescentes no Circuito Mãe Hilda, conduzido pela Banda Erê, grupo infantil do Ilê criado em 1992. >