DE FRENTE COM O CARNAVAL

Bruno Matos "Blogueirinha" curte Carnaval de Salvador e acompanha artistas que já entrevistou

Influencer marcou presença no camarote Expresso

Conhecido nacionalmente por sua personagem Blogueirinha, que entrevista famosos no programa “De Frente com Blogueirinha”, o humorista Bruno Matos está curtindo o Carnaval no circuito Barra-Ondina. >