AMOR NO AR!

Carla Perez revela o segredo do casamento com Xanddy: 'Tem que namorar bastante'

Casal está junto há 25 anos e tem dois filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre

"Considero que a escolha diária de ter Cristo como o terceiro elo do nosso casamento é fundamental. Acredito que é assim que vamos construindo nossa relação, um dia de cada vez, nos escolhendo todos os dias e expressando isso através do cuidado, do zelo pelo bem-estar, pela alegria e pelo amor. Sem contar que é preciso cumplicidade e, acima de tudo, respeito", afirmou Carla, em entrevista ao gshow.>